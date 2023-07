Record : le plus grand gâteau breton du monde !

Ce dimanche matin, Arnaud et Aurélien étaient perchés au-dessus d'une poêle gigantesque. Leur idée, c'est de réaliser le plus grand sablé breton du monde. Actuellement, ils sont en train de souder les plaques entre elles. Il y a 180 pièces à assembler pour éviter qu'elles ne se décollent à la cuisson. Le record aujourd'hui est de 2,50. Eux veulent faire un sablé de plus de sept mètres de diamètre. "L'objectif, c'est un record entre nous. Mais c'est surtout pour l'ambiance entre les copains". À vos crayons pour la recette. Pour 180 kilos de pâtes, il faut 90 kilos de beurre, 120 kilos de farine, 60 kilos de sucre, 28 litres de jaune d'œuf, deux kilos de poudre à lever et une belle équipe. Malgré la pluie qui s'est invitée au spectacle, le public est là et y croit : "C'est un peu fou, mais ils sont fous en Brière". Ça y est, le sablé breton est sur sa poêle. Il ne reste qu'à le cuire. Avis aux amateurs cet après-midi, il ne faudra pas en laisser une miette. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel