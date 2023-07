Record mondial : 54,4 degrés depassés en Californie ?

La vallée de la Mort n'a jamais autant mérité son nom. Cette partie du désert des Mojaves en Californie détient depuis 1913 le record de chaleur mondial : 56,7 °C. Cet endroit est au sommet de la liste pour expérimenter les températures extrêmes. Effectivement, les visiteurs y viennent en nombre. Samedi, la température oscillait entre 49 et 54 °C. La perspective de chaleur plus forte encore semblait exciter certains touristes. Le jeu consiste d'ailleurs à se faire photographier devant les panneaux de température. Ce qui met en colère ce militant écologiste. "On va battre un record aujourd'hui, un autre l'année prochaine. Et dans 20 ans, il fera 60 °C ici. Ça n'a vraiment rien d'amusant", explique-t-il. Un avis partagé par d'autres touristes. Ce dôme de chaleur devrait encore rester quelques jours sur l'Ouest des États-Unis. De quoi faire tomber peut-être encore de tristes records du monde. TF1 | Reportage C. Chapel