Record : un Français à 122 mètres sous la mer

Dans une baie des Bahamas, c’est le signe des débuts de la compétition la plus prestigieuse de ceux qui aiment les profondeurs. Arnaud Jerald, un apnéiste français, est de ceux-là. Il est capable de subir une pression treize fois supérieure à celle de l’atmosphère et de réduire ses poumons à la taille d’une orange. Mais surtout, il peut s’abstenir de respirer trois longues minutes et 35 secondes. Il a fait cela pour franchir 122 mètres, et s’approprier une nouvelle performance mondiale. "On a l’impression que ce n’est pas trois minutes, mais que c’est trois jours. Trois jours d’émotions, de peur. Et quand on ressort de l’eau, on a l’impression d’avoir vécu une autre vie dans un monde différent", confie Arnaud Jerald. Les profondeurs sont un univers dans lequel il évolue avec une facilité déconcertante. En effet, à seulement 27 ans, le Marseillais dispose déjà d'un sérieux palmarès, huit records du monde à son actif. TF1 | Reportage F. Leenknegt