Recours au 49-3 : la fin de la bataille ?

Le gouvernement l'évoquait déjà depuis plusieurs jours, et il a finalement décidé de déclencher l'article 49-3 sur la réforme des retraites. Il va donc se passer du vote des députés pour cette première phase en tout cas. L'exécutif affrontera cette semaine deux motions de censure. L'une, proposée par les Républicains, l'autre venue de la gauche, socialiste, communiste et France Insoumise réunis dans une même colère.