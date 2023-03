Recrutement : les codes ont changé

Deux entreprises, mais un seul et même constat, le monde à l’envers. Et si le rapport de force avait changé ? Au cours d'un entretien d'embauche, c'est la DRH qui parle, 90 % du temps dans le but de séduire à tout prix, car offrir un CDI ne suffit plus à retenir les talents, surtout les plus diplômés. En seulement trois mois, 523 000 de salariés démissionnent. Autrefois considéré comme un luxe, le bien-être en entreprise est devenu primordial. Les 18-34 ans sont désormais ceux qui ont le plus souvent recours à l'arrêt-maladie, car pour beaucoup, le confinement fut l’occasion de revoir complètement son rapport au travail. Alexandra Sarlieve, co-fondatrice de Present Perfect, d’origine américaine, en a tiré des leçons pour sa société basée en région parisienne. Elle a proposé aux salariés de choisir eux même leurs horaires et leur salaire. On doit d'abord ce changement de mentalité au marché au travail, plus favorable qu’avant. Près de 80 % des démissionnaires, tout métier confondu, retrouvent un emploi en moins de six mois. TF1 | Reportage D. De Araujo, V. Abellaneda