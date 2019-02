Recyclage automobile : que deviennent nos vieilles voitures ?

Chaque année dans l'Hexagone, 1,2 million de véhicules terminent à casse. C'est alors le point de départ de leur recyclage. Le processus commence par le démontage des parties de la voiture pouvant servir de pièces-détachées. Le reste est reconverti en matières premières. Ce procédé permet de maintenir plus de 20 000 emplois dans tout le pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.