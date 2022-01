Recyclage des trains : rien ne se perd

De vieux trains Corail de la SNCF ont pris la direction du recyclage à l'usine "DI Environnement" à Chalindrey (Haute-Marne). D'ici à 2028, 1 300 wagons vont être démantelés dans cette usine flambant neuve construite sur mesure. Trente employés s'activent pour les désosser et mettre de côté ce qui a toujours de la valeur, les sièges notamment. Une fois retirés, place à une mini pelleteuse installée à l'intérieur du train. L'armature des banquettes servira par exemple pour en fabriquer de nouvelles. Les vieux trains sont pleins d'amiante. Une fois vidé, il faut encore retirer avec précaution la laine de verre et désamianter tout le reste. Des robots prennent le relais pour cette opération. Une innovation unique au monde. Dans cet ultime sas, un bras articulé projette des billes d'acier à très haute vitesse pour désagréger l'amiante. Certains trains vont être découpés et la matière première fondue. Près de 95% du wagon est recyclé. Pour l'amiante, aucune solution, elle est enfouie dans des sites sécurisés. En France, sept entreprises se partagent le marché de recyclage de train. Il y a du travail. Douze mille wagons et locomotives doivent être démantelés dans les années qui viennent. Par rapport aux wagons, les locomotives, plus riches en métaux, rapportent plus d'argent à la SNCF. Pour le recyclage de ses trains, la SNCF passe donc des contrats avec des sociétés privées. Mais pour le recyclage de ses pièces de chantier, elle s'en occupe elle-même depuis un an dans ce qu'elle appelle la recyclerie. Des milliers de pièces usagées y transitent. Il faut les contrôler, les nettoyer, les trier pour leur donner une seconde vie. Les pièces aptes au service sont ensuite stockées en attente d'une commande pour l'un des chantiers de la SNCF partout en France. En une année d'existence, le recyclage de pièces de chantier a déjà fait économiser 2 millions d'euros à la SNCF. Avec 30 000 km de voies ferrées et 15 000 trains qui circulent chaque jour en France, le recyclage du matériel de la SNCF semble promis à un bel avenir. TF1 | Reportage P. Gallaccio, J. Bervillé, G. Jongis