Recyclage du plastique : jusqu'où peut-on aller ?

Une fois par an, des bénévoles marseillais retroussent leurs manches pour traquer les détritus éparpillés dans les calanques. Parfois, cette pollution se dissimule dans les endroits les plus inattendus. Ce jour-là, l'opération citoyenne a permis d'enlever plus de 300 kilos de déchets, majoritairement de plastiques. Comment en est-on arrivé là ? Pour le comprendre, il faut se pencher sur les chiffres. Nous produisons 200 fois plus de plastique que dans les années 50. Mais c'est au début des années 2000 que la demande a explosé. Les industriels du textile, des BTP et des emballages ne jurent que par cette matière bon marché et ultrarésistante. Le problème, c'est sa fin de vie. Lorsque vous jetez vos déchets dans la poubelle dédiée, ils sont acheminés en centre de tri. Après plusieurs étapes, ils sont séparés pour être recyclés. Des détritus en plastique unique, réutilisés pour fabriquer des sacs poubelle, des bouteilles, des isolants ou des tuyaux. Mais cela ne représente qu'un quart de nos déchets. Le problème, c'est qu'on ne sait pas recycler la grande majorité de nos emballages. Cela parce qu'ils sont composés de plusieurs matières. La suite dans le reportage ci-dessus.