Recyclage et retouche : redonner une deuxième vie à des vêtements

Chaque année, près de 20 000 tonnes de vêtements sont détruites. Pour éviter ce gaspillage, le recyclage connaît un vrai succès auprès de la jeune génération. Pour Clara, les habits de seconde main sont un vrai trésor. Il suffit de les ajuster, les couper, les coudre et ils seront comme neufs. Cependant, certaines femmes n'ont pas cette patience et préfèrent faire appel à un site de service de couturière. Cela permet de redonner vie aux vêtements dans une penderie.