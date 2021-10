Recyclage : les vieux appareils électroniques peuvent rapporter gros

En plein déménagement, Lisa va de découverte en découverte. Au fond de ses tiroirs, un vieil ordinateur, des téléphones et chargeurs, un lecteur de musique d'un autre temps. Ces matériels s'accumulent à la maison mais on a toujours tendance à les oublier. Pour elle, il n'est pas question de les jeter. Elle s'est inscrite sur un site qui propose de les lui racheter pour ensuite les recycler. Elle pense pouvoir en tirer un peu d'argent. Recycler ces produits en échange de quelques euros, c'est la promesse de dizaines de sociétés spécialisées sur Internet. À Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), une entreprise réceptionne nos objets électroniques. Mais ont-ils vraiment tous de la valeur ? Pour les téléphones, consoles et ordinateurs, s'ils fonctionnent toujours, l'enseigne les remet en état. Pour les autres appareils qui ne marchent plus, ils valent peut-être de gagner quelques centimes d'euros. Pourtant, ils intéressent les gérants. Ils sont décortiqués pour en récupérer les composants, des matières premières comme l'aluminium, le cuivre ou même l'or. Si l'imprimante ne rapporte pas grand-chose, les cartouches d'encre à l'intérieur, elles, sont bien plus précieuses. Cette autre entreprise, sise à Vence dans les Alpes-Maritimes, rachète toutes les cartouches et cela peut aller jusqu'à sept euros l'unité selon les modèles, et surtout si elles ne sont pas totalement vides. Il faut juste qu'elles soient fonctionnelles, puis elles seront à nouveau remplies et revendues. Pour les clients, c'est une façon de gagner facilement quelques euros. Aujourd'hui, les trois quarts des cartouches sont pourtant simplement jetées à la poubelle.