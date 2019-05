Recyclage du plastique: Retour à l'envoyeur

C'est un bras de fer qui risque d'avoir des conséquences planétaires. Il est mené par plusieurs pays d'Asie face aux plastiques. Jusqu'en ce milieu d'année 2019, les Occidentaux sous-traitaient là-bas le recyclage et le traitement de leurs déchets. En 2018, la Chine y avait mis un terme. Vers la fin de ce mois de mai 2019, les Philippines et la Malaisie ont décidé de renvoyer carrément des containers entiers, refusant d'être "la décharge du monde entier". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français