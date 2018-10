Redécouvrons les expressions et proverbes oubliés du lexique vestimentaire !

Avec le climat qui se refroidit progressivement, la mode automne-hiver des expressions disparues reprend du poil de la bête et le vocabulaire vestimentaire sort des placards. Certaines phrases ont une connotation péjorative faisant référence à la pauvreté ou encore à la susceptibilité : "Déshabiller saint Pierre pour habiller saint Paul" ou "N'avoir que la cape et l'épée". D'autres comme "Avoir du foin dans ses bottes" était synonyme de richesse, notamment pour les paysans. Jean Pruvost, lexicologue nous explique les proverbes et lexiques disparus de Pierre Larousse en "roulant sur des chapeaux de roues". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/10/2018 présenté par Audrey Crespo Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.