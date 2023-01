Redonner le sourire aux enfants en Ukraine

Dans l’avant-dernier village, avant le territoire occupé par les Russes, les habitants tentent de changer les idées aux enfants comme ils le peuvent. À peine le temps de profiter du moment, deux mortiers tentent à proximité. Tous restent impassibles. "Maintenant, je me suis habituée aux bombardements. Mais au début, cela me faisait très peur", rapporte cette petite fille de huit ans. Ce sont des mots insoutenables pour les familles. "Je voudrais la paix le plus rapidement pour nos enfants", confie un homme. Pasteur Igor Kamenev a troqué sa robe pastorale pour un uniforme kaki, plus adapté à ces villages du front. Sa mission : tenter de redessiner des sourires, mais la tâche relève de l’impossible. Le regard des enfants témoigne de la violence du quotidien. "Les enfants qui vivent sous les bombardements quotidiens ont le même regard que les adultes actuellement. Ils voient constamment la douleur, ils savent ce qu’est la mort. Malheureusement, ils grandissent très vite", affirme ce pasteur. Ce dernier, lui, ne veut oublier personne. Ces deux jeunes garçons tentent de faire bonne figure, mais en réalité, ils ne souhaitent qu’une chose : la paix. Le réveillon paraît bien loin dont la seule préoccupation est de survivre au milieu des combats. TF1 | Reportage C. Hurel, C. Lefety