Redoux à la montagne : attention aux avalanches

Un glissement de terrain spectaculaire sur le domaine skiable de Châtel. Un pylône de télésiège a été emporté sur plus de dix mètres et il ne tient que grâce à un câble. Il n’y a eu aucun blessé. La remontée mécanique ne fonctionnait pas ce samedi 24 décembre. Depuis deux jours, de fortes pluies s'abattent sur la Savoie et la Haute-Savoie, dans les vallées comme à 2 300 mètres d'altitude. À Val Thorens, la station la plus haute d'Europe, le risque d'avalanche est de quatre sur cinq. "Avec l'humidité, le manteau neigeux s'est alourdi. Le risque, c'est que tout décroche”, affirme Sébastien Hudry, directeur du domaine skiable de Val Thorens. Les pisteurs sont en alerte. Ces dernières heures, par précaution et pour sécuriser le domaine, ils ont déclenché plus de 150 avalanches. Le préfet de la Savoie appelle les vacanciers à la plus grande vigilance. Leur piste est fortement déconseillée. Avec le retour du beau temps, annoncé dimanche 25 décembre en montagne, les températures resteront anormalement élevées pour la saison. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand