Réduction des déchets : les entreprises rivalisent d'idées

Après la magie de Noël, papiers cadeaux et cartons traînent par dizaine au pied du sapin et dans la cuisine. Emballages alimentaires, plastiques... ils sont partout. En moyenne, un Français produit 70 kilos de déchets plastiques et 130 kilos de papiers-cartons par an. Si les emballages étaient mieux pensés, cela permettrait d'éviter pendant les fêtes 100 000 trajets de camions sur les routes. Voilà pourquoi certaines entreprises veulent faire bouger les choses. Chaque année, Cdiscount, un géant du e-commerce, expédie 23 millions de colis. Aujourd'hui, il foisonne d'idées pour réduire ses emballages. Il a par exemple mis au point une enveloppe souple, flexible et surtout réutilisable. Lorsque le client recevra son colis, il lui suffira de plier l'enveloppe et de la renvoyer à l'entreprise. Celle-ci la nettoiera et pourra la réutiliser à nouveau. Toujours dans cette même entreprise, une machine ajuste au centimètre près l'emballage des colis. Ce qui permet de limiter la consommation de matière de près de 30%. Les petits commerces suivent également le pas.