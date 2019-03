Comment réduire le nombre de dauphins échoués sur les côtes ?

Depuis le début de l'année, plus d'un millier de dauphins se sont échoués sur les côtes atlantiques. Une mortalité jamais atteinte en quarante ans d'observation selon les biologistes. Les ONG mettent en cause les filets des pêcheurs. Des zones sanctuaires provisoires, selon le déplacement des 200 000 dauphins au large, peut être une solution pour enrayer le déclin de l'espèce dans le golf de Gascogne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.