Réensauvagement : quand la nature reprend ses droits

La France compte infiniment peu de sanctuaires. Nous avons visité l'un d'entre eux d'une centaine d'hectares dans les contreforts du Vercors, où depuis dix dans la nature évolue sans aucune intervention humaine. Ni chasse ni coupe de bois, pas d'engin motorisé, seule la balade à pied y est autorisée. Le projet consiste précisément de rien n'y faire pour laisser la nature faire son œuvre. Béatrice et Gilbert Cochet étudient le réensauvagement depuis 20 ans. Ils ont souvent constaté la capacité du sauvage à s'adapter. Quand le cerf a été réintroduit, les hommes étaient pessimistes. "On pensait que ça ne marcherait pas parce que le cerf a besoin de beaucoup d'eau. Et sur ces plateaux calcaires, c'est tout sec", dit Béatrice Kremer-Cochet, naturaliste. Le cerf a pourtant trouvé une solution et il est resté. Les images en tête de cet article ont été prises par des caméras d'observation, une manière non intrusive de suivre l'évolution des espèces. Madline Rubin dirige depuis 16 ans l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) qui a racheté ces terres grâce à une levée de fonds pour les rendre à la vie sauvage. Cela fait, en effet, dix ans que les animaux n'ont plus aucune raison d'avoir peur. "L'attitude est en train de changer. Il existe ce qu'on appelle la distance de fuite, par exemple. C'est la distance à partir de laquelle un animal sauvage quand il nous entend s'enfuit. Et plus les animaux vont être tranquilles, et plus cette distance de fuite va se réduire", explique-t-elle. Seuls 1% du territoire français est sauvage. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Pinatel, Q. Danjou