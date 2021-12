Référendum : le "Non" à l'indépendance l'emporte en Nouvelle-Calédonie

Les Calédoniens restent Français. Ils se sont battus contre l'indépendance, et une nouvelle fois, ils ont gagné. "Je suis fière de rester Française", "c'est la troisième fois qu'on vote, et le "Non", il gagne toujours", lancent des habitants. Cette victoire du "Non" est tout sauf une surprise, puisque les indépendantistes ont boycotté le scrutin. Résultat : le taux de participation est en chute libre par rapport au précédent référendum. Lors de la journée de vote, sous très haute sécurité, la Nouvelle-Calédonie était scindée en deux. D'un côté, des bureaux plein à craquer et d'autres désertés par les électeurs. Absents des isoloirs, des jeunes ont suivi le mot d'ordre des partis indépendantistes : boycotter ce scrutin. "Ce n'est pas trop le moment, car on est en deuil. Ils auraient pu écouter le peuple d'abord", lance une passante. Dans ce contexte, pour ceux qui sont venus voter, le troisième et dernier référendum avait une drôle de saveur. Des discussions doivent maintenant s'ouvrir pour redéfinir le statut précis de la Nouvelle-Calédonie dans la France. TF1 | Reportage B. Augey, I. Zabala