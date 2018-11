Référendum en Nouvelle-Calédonie : 56,4% des électeurs veulent rester français

Les habitants de Nouvelle-Calédonie attendaient ce référendum depuis 30 ans. Ils sont donc massivement allés voter ce dimanche 4 novembre 2018. Le taux de participation a, d'ailleurs, atteint la marque record de 80,6%. Des électeurs qui ont majoritairement choisi de rester français. En effet, le "Non" à l'indépendance l'a emporté avec 56,4% des voix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.