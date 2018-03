Réforme constitutionnelle : va-t-on réduire drastiquement le nombre des parlementaires ?

La réforme constitutionnelle est plus que jamais à l'étude. Ce vendredi 30 mars 2018, Emmanuel Macron a reçu le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Ils seraient tombés d'accord sur une réduction de 30% des parlementaires. Début avril, Edouard Philippe devrait donner tous les détails concernant cette réforme. Le Premier ministre devrait aussi annoncer la dose de proportionnelle envisagée notamment pour les élections législatives. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/03/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.