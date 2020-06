Réforme de l’hôpital : l’administration est-elle un frein à l’efficacité ?

Lors de son allocution, Emmanuel Macron a salué l'engagement exceptionnel des soignants. Un nouvel hommage qui ne suffira sans doute pas, alors que les négociations ont commencé autour d'une future réforme de l'hôpital. Une journée d'action est d'ailleurs prévue mardi dans les hôpitaux. Les médecins et les infirmières ont, eux aussi, tiré toutes les leçons de cette épidémie. Elle leur a notamment montré combien l'administration était parfois un frein à l'efficacité sur le terrain.