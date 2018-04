Réforme de la SNCF : le débat a-t-il des chances d'avancer ?

Après l'examen en commission, le texte de loi portant le projet de réforme ferroviaire débarque à l'Assemblée nationale lundi. Le coup d'envoi des débats coïncide avec le deuxième round de la grève des cheminots. Après l'échec des négociations entre les syndicats et le gouvernement, le débat autour de la réforme de la SNCF a-t-il des chances d'avancer ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.