Réforme de la SNCF : comment les syndicats font-ils pour tenir la grève ?

Dans la bataille du rail, le nerf de la guerre pour les syndicats est la capacité de faire durer le mouvement de grève. Et cette dernière est surtout d'ordre financière pour les cheminots. Et pour cause, les grévistes perdent une partie de leur rémunération pendant la durée de leur mobilisation. Pour y remédier, certaines formations ont donc mis en place des cagnottes sur Internet et organisé des collectes de fonds pour compenser la perte de salaire.