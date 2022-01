Réforme des 35 heures : certaines communes refusent de l'appliquer

Si vous allez à la mairie de Gouesnou (Finistère), vous rencontrerez forcément Ludovic Abalea. À partir de lundi, le fonctionnaire arrivera quinze minutes plus tôt chaque jour, avec des tâches déjà toutes trouvées. Ici, comme dans toutes les mairies de l'Hexagone, les agents doivent désormais travailler 1 607 heures par an. Pour que la commune soit en règle, le maire a trouvé la solution : rallonger les journées de travail plutôt que supprimer des congés. "On a continué en demandant à nos agents et aux représentants du personnel quel était finalement ce qu'ils souhaitaient", explique l'élu. Alors que la loi votée en 2019 vient d'entrer en vigueur, près de 20% des communes ne l'appliquent toujours pas, comme ici à Vitry-sur-Seine. Les agents n'atteignent pas les 1 607 heures, parce qu'ils ont plus de jours de congé. Le maire, lui, ne veut pas revenir sur ses acquis. "Cette loi, elle nous empêche de gérer notre personnel comme l'on veut. Elle va nous mettre en grande difficulté pour les recrutements", se plaint-il. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Pirckher, E. Boucher