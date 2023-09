Réforme des retraites : ça commence aujourd'hui

Le jour de l’entrée en vigueur de la réforme, c’est aussi le premier jour de la retraite de Dominique, une ancienne professeure des écoles, à la retraite ce 1er septembre. L'ancienne professeure ne se préoccupe pas de la rentrée 2023-2024, mais de savoir si elle va toucher une retraite à taux plein. Née en 1964, elle est normalement concernée, mais elle n’en est toujours pas certaine. Elle touchera soit moins soit plus de 2 000 euros par mois. La réforme s'applique à tous ceux nés à partir du 1er septembre 1961. Pour eux, l’âge de départ légal passe à 62 ans et trois mois. Et ainsi de suite, c'est trois mois de plus chaque année afin d’atteindre les 64 ans pour les Français, nés en 1968 et après. Pour Martine, ancienne employée de banque, cela signifie cotiser six mois de plus et donc ne pas partir à la retraite en 2024 comme prévu. Pour compenser ces efforts, le gouvernement a voulu des mesures sociales. Les plus petites retraites vont être revalorisées jusqu’à 100 euros par mois avec un minimum de pension de 848 euros brut. Enfin, pour ceux ayant commencé à travailler avant 20 ans, la réforme permet de partir deux ans plus tôt, c’est-à-dire à 62 ans. TF1 | Reportage P. Gallaccio, F. Couturon