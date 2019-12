Réforme des retraites : ce qu'il faut retenir de la déclaration d'Édouard Philippe

Après la forte mobilisation de jeudi 5 décembre, il n'est plus possible pour le gouvernement de rester silencieux. Édouard Philippe a donc pris la parole ce vendredi. Le Premier ministre a annoncé la présentation détaillée de son projet de réforme sur les retraites mercredi 11 décembre à midi. Il a également déclaré que les régimes spéciaux devaient disparaître, mais pas dans la brutalité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.