Réforme des retraites : ce qu'on peut bouger

Le mot d’ordre se lit sur chaque pancarte. Non à la retraite à 64 ans, au lieu de 62, c’est justement le principal point de blocage autour de cette réforme. Pour le gouvernement, il est hors de question de revenir sur l’âge de départ. Mais alors, pourquoi ne pas limiter la durée de cotisation à 43 annuités ? C’est la proposition d’une partie des députés, pour les carrières longues. Un boulanger par exemple, derrière les fourneaux depuis ses 17 ans, doit cotiser, dans le projet actuel, 44 ans, soit un départ à la retraite à 61 ans. L’idée serait de lui permettre de s’arrêter, une fois les 43 annuités atteintes, un an plus tôt. Il y a une autre piste pour tenter de faire accepter la réforme. Il s’agit d’augmenter encore les pensions minimales pour les retraités. Le gouvernement s’est déjà engagé sur un montant pour les petites retraites, minimum 1 200 euros brut, que certains poussent pour passer en net, soit au moins 52 euros de plus chaque mois dans le porte-monnaie. Mais encore faut-il arriver à faire une carrière complète. TF1 | Reportage M. Desmoulins, A. Bacot, V. Belgrand-Barbier