Réforme des retraites : dans les coulisses de l'examen des 41 000 amendements à l'Assemblée nationale

Commencé le lundi 17 février 2020, l'examen du texte de la réforme des retraites n'a toujours pas dépassé le premier article. Le gouvernement a beau vouloir aller vite, les discussions sont ralenties par les 41 000 amendements déposés par l'opposition. De quoi faire plancher les députés de jour comme de nuit. À ce rythme, il leur faudrait six mois pour tout examiner.