Réforme des retraites : la justice au ralenti suite à la grève des avocats ?

Les avocats sont particulièrement mobilisés contre le projet de réforme des retraites. Avec le passage au régime universel, ils redoutent un doublement des cotisations et une baisse des pensions. Et les conséquences de leur grève commencent à peser sur les tribunaux. À Toulouse, les affaires les plus urgentes ont plus de deux mois de retard. Aux affaires familiales, 84% des dossiers sont renvoyés.