Réforme des retraites : la loi promulguée

Il est environ 17h30 vendredi quand le président de la République prend connaissance de la décision du Conseil constitutionnel. Selon nos informations, moins de deux heures plus tard, avant 20h donc, Emmanuel Macron signe la loi retraite. Dans la matinée, sur le chantier de Notre-Dame, il avait donné le ton et peut-être même un indice. Promulgué et signé, le document est transmis au Journal officiel. Depuis plusieurs années maintenant, le JO est publié sur Internet dans la nuit de manière électronique. D'où cette publication à 3h28 le samedi matin, mais bien signée le vendredi 14 avril. C'est logique pour le gouvernement. Depuis 2017, le président a systématiquement promulgué toutes les lois le lendemain ou le surlendemain de leur validation. Mais c'est une provocation pour les oppositions de gauche. "Macron a voulu intimider toute la France dans la nuit", a tweeté Jean-Luc Mélenchon. Les mots des syndicats sont également tranchants sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ils ne se rendront pas mardi à l'invitation du président à l'Élysée. Les syndicats comme l'opposition de gauche, dénoncent aussi la censure par le Conseil. TF1 | Reportage M. Chantrait, J.F Jouanne