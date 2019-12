Réforme des retraites : le gouvernement et les syndicats se rejettent la faute

Entre le patron de la CFDT et le Premier ministre, c'est le froid polaire. Dans "Le Parisien", ce dernier s'en est pris aux grévistes qui menacent de perturber les transports durant les fêtes. Laurent Berger, lui, se dit prêt à lâcher du lest si l'âge d'équilibre était supprimé du projet de loi. Les autres syndicats, quant à eux, exigent le retrait complet de la réforme et n'envisagent pas de trêve à Noël. Le 18 décembre 2019, Edouard Philippe recevra les syndicats pour résoudre cette crise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.