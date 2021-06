Réforme des retraites : les plans du gouvernement

Le papier a peu jauni mais la promesse, elle, est datée. Un système universel avec des règles communes. Un principe d'égalité pour chaque euro cotisé. "Nous ne toucherons pas à l'âge de départ à la retraite, ni au niveau des pensions". Si la réforme des retraites a bien lieu avant la fin du quinquennat, ce ne sera plus une réforme totale ou de système à points comme envisagée par le candidat Macron. Désormais, le gouvernement se concentrerait sur des réglages, notamment liés à l'âge. "Là, on est à ce que l'on appelle vraiment typiquement dans la réforme paramétrique. C'est ce qu'on fait depuis longtemps. C'est-à-dire que quand on veut des économies immédiates, on utilise plusieurs leviers", souligne Sandrine Foulon, rédactrice en chef du site Alternatives-Economiques.fr. Il faudrait donc travailler plus longtemps. Deux pistes sont évoquées : un allongement de la durée de cotisation plus rapide que celui prévu ou celle d'un report de l'âge légal à la retraite, privilégiée par l’Élysée. Aujourd'hui fixé à 62 ans, il pourrait être décalé à 63 ou 64 ans. La suite dans le reportage ci-dessus.