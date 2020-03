Réforme des retraites : l'opposition proteste contre l'emploi du 49.3

L'opposition ne décolère pas après le recours à l'article 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites. Les Républicains, les socialistes et LFI ont déposé deux motions de censure. Les députés de la majorité, quant à eux, dénoncent un cas inédit d'une obstruction délibérée menée par 33 députés. Dès samedi soir, des centaines d'opposants à la réforme se sont retrouvés devant l'Assemblée nationale. Au Havre, la permanence d'Edouard Philippe a été taguée et caillassée par des manifestants.