Réforme des retraites : Philippe Martinez appelle à poursuivre le mouvement de grève, car "rien n'a changé dans le courrier envoyé par le gouvernement"

Édouard Philippe a annoncé ce samedi aux partenaires sociaux le retrait de l'âge pivot du projet de loi sur la réforme des retraites. Une décision saluée par la CFDT. Invité sur notre antenne, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, appelle à poursuivre le mouvement de grève, car "rien n'a changé dans le courrier" envoyé par le gouvernement aux partenaires sociaux. "Le débat sur l'âge pivot, c'est un leurre. Une annonce simple et possible, c'est le retrait de ce projet de loi", a-t-il déclaré.