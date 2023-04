Réforme des retraites : qui seront les permiers concernés ?

La loi à peine promulguée, et déjà, Marina, 57 ans, fait les comptes. Cette secrétaire de direction devait partir à la retraite dans cinq ans. Ce sera finalement dans six ans et demi, ce qu'elle trouve rageant. Comme elle, ce samedi matin, beaucoup ont sorti leur calculatrice, et les avis divergent : "Je suis né en 1972, donc je vais travailler jusqu’à 64 ans avec la nouvelle loi" ; "Je vais faire quelques mois de plus semble-t-il, mais ce n’est pas trop grave". Quelques mois ou plusieurs années de travail en plus, car l’âge de départ à la retraite va augmenter progressivement. À partir de fin 2023, un trimestre supplémentaire sera demandé chaque année jusqu’à atteindre 64 ans en 2030. Première génération concernée : ceux nés en septembre 1961. Ils devront travailler trois mois de plus. Il y a tout de même des exceptions : ceux qui ont commencé à travailler tôt. C’est le cas de Christophe. Sa carrière longue lui permettra de partir à 62 ans, et non 64. Des nouvelles règles vont demander aux entreprises un peu d’organisation. Celles-ci ont encore quelques mois pour se préparer. L’application de la loi initialement prévue en septembre pourrait finalement avoir lieu à la fin de l’année. TF1 | Reportage C. Diwo, S. De Vaissière, T. Vartanian