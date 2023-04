Réforme des retraites : qui seront les premiers concernés et quand ?

Cette directrice d’hôtel, en image, devait prendre sa retraite à la fin de l’année 2023, mais elle fait partie de la première génération concernée par la réforme. Catherine est née en 1962, elle va travailler six mois de plus. "J’étais éligible au 31 décembre 2023, et vue cette réforme qui a été votée hier, je vais être éligible en juin 2024, donc six mois de plus.", dit-elle. Quelques mois pour Catherine, bien plus pour d'autres, car l’âge de départ à la retraite, 62 ans aujourd’hui, va augmenter progressivement. À compter de septembre 2023, un trimestre supplémentaire sera demandé chaque année, jusqu’à atteindre en 2030, 64 ans. Marina, secrétaire, est née en 1966. Elle va devoir travailler 18 mois de plus. Concrètement, elle pensait prendre sa retraite dans cinq ans, ce sera finalement dans six ans et demi. "On me rajoute 18 mois. C'est-à-dire que je vais travailler 18 mois de plus pour gagner la même chose. C’est rageant.", affirme-t-elle. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Diwo, S. de Vaissière, T. Vartanian