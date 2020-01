Réforme du bac : les profs s'attaquent au contrôle continu

À partir de lundi, les classes de première doivent inaugurer la nouvelle formule de contrôle continu du bac, notamment en histoire et en langue. Certains enseignants redoutent des inégalités en fonction des établissements, car dorénavant, chaque école aura son propre sujet. D'autres ont déjà annoncé qu'ils ne s'y plieraient pas. Les menaces brandies rappellent celles de juin 2019, lorsque les grévistes avaient refusé de corriger les copies du bac. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.