Réforme validée : quelle stratégie pour les syndicats et les politiques ?

Depuis, près de trois mois, ils mènent dans la rue la bataille contre la réforme de retraite. Ce vendredi soir, les leaders syndicaux sont une nouvelle fois rassemblés à Paris, dépités, déterminés aussi à ne rien lâcher. Les élus de la Nupes, eux aussi, ont beaucoup fait raillé, mais au parlement. Dans la soirée, c’est depuis l’Assemblée qu’ils s’expriment. Également opposé à la réforme, le RN n'est jamais descendu dans la rue. Ce vendredi soir, son patron, Jordan Bardella, se tourne déjà vers les prochaines élections. Eux, ont porté et défendu cette réforme, ce soir, la majorité et le chef des républicains veulent tourner la page. L'exécutif tente désormais d’apaiser les esprits. La Première ministre Élisabeth Borne assure qu’il n’y a ce soir, ni vainqueur, ni vaincu et Emmanuel Macron a invité les syndicats à l'Élysée mardi. Tous ont refusé, l’intersyndicale se réunira lundi pour décider des actions à venir. TF1 | Reportage N. Gandillot