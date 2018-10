Réformes : quels en sont les effets sur notre pouvoir d’achat ?

Selon une étude de l'Institut des Politiques Publiques, les décisions fiscales et économiques du gouvernement ont eu un impact sur notre pouvoir d’achat. Une personne qui gagne 1 000 euros par exemple ne gagnera que 0,5%, même chose pour une personne qui gagne 3 500 euros. Tandis qu’un Français qui gagne 1 800 euros bénéficie d’un surcroît de 2% grâce notamment à la baisse de la taxe d'habitation. Puis, suite à la suppression de l'ISF, une minorité de privilégiés qui gagne 50 000 euros par mois pourra bénéficier de 17% de gain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.