Réfugiés en Ukraine : l'exil intérieur

Cela fait un an déjà qu'ils sont réfugiés ici, à 250 km de chez eux, du Donbass et de la guerre. Dans ce centre d'accueil, 20 mètres carrés pour quatre, pas de loyer à payer. Le mari de Nathalie est technicien agricole. Difficile de trouver un travail en ville. Pour sa part, cette dernière gagne l'équivalent de 180 euros par mois. Ils sont cinq millions en Ukraine, déplacés par la guerre. De l'autre côté de la ville de Dnipro, dans ce deuxième centre, il y a tout le confort comme à la maison, mais un quotidien précaire. Chaque adulte reçoit une aide de l’État, l'équivalent de 50 euros par mois. Pas assez pour payer ne serait-ce que le chauffage, 70 euros en moyenne. Alors, certaines personnes prennent la décision de repartir, de reprendre le train en direction du front. Revenir dans le Donbass, sous les missiles quotidiens, c'est ce qu'a fait Irina de retour après huit mois d'exil. Le front s'est encore rapproché, mais elle n'avait plus d'argent. A 54 ans, elle n'a pas trouvé de travail. Sa vie de réfugiée lui a coûté 2 000 euros, toutes ses économies. TF1 | Reportage F. de Juvigny, F. Amzel