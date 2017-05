Réfugiés syriens : une arrivée en France synonyme de nouvelle vie  

Depuis le début de la guerre en Syrie, la France a accueilli 10 000 Syriens comme réfugiés politiques. Anas, sa femme et ses quatre filles ont fui la guerre et se sont installés en Jordanie. Avec l’aide du Haut-commissariat aux réfugiés, le cas de la famille a été étudié par le Ministère de l’Intérieur français qui leur a accordé l’asile. Après un an de procédure et l’étude minutieuse de leur dossier, Anas et sa famille vont s’installer à Nantes. Pour eux, c’est une nouvelle vie qui commence, loin de la guerre.