Réfugiés ukrainiens : leur nouvelle vie en France

Ils ont roulé près de deux jours à travers l'Europe pour fuir la guerre. Ce matin, une quarantaine de femmes et d'enfants ukrainiens sont arrivés en Vendée. Ils ont tout quitté et achèvent enfin ce voyage éprouvant. Depuis plus d'une semaine, les membres d'une association franco-ukrainienne se démènent pour organiser leur évacuation. Il faut maintenant les accueillir. Et pour cela, 18 familles se sont portées volontaires. Selon François Blanchet, président de l'association Les Joyeux Petits Souliers, "il faut faire en sorte que les enfants qui le souhaitent puissent aller à l'école, que les Ukrainiens puissent aussi se retrouver entre eux dans les jours qui viennent, et essayer d'obtenir le statut de réfugié rapidement." En attendant, Oksana, Marta et Yuri Lototska-Holubka découvrent leur nouvelle maison. La famille Quillet est prête à les accueillir plusieurs mois s'il le faut. Ils veulent se rendre utiles. Et grâce à leur solidarité, Oksana et ses enfants sont en sécurité, mais ils pensent aux hommes restés au pays et espèrent vite rentrer chez eux. L'association ne compte pas s'arrêter là. D'autres bus sont déjà en route pour l'Ukraine pour acheminer du matériel et récupérer d'autres réfugiés. T F1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel.