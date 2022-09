Refus d'obtempérer : neuf blessés à Toulouse

Dimanche, quatre personnes se sont fait percuter de plein fouet par un véhicule, alors qu'ils discutaient sur le trottoir. Des photos témoignent de la violence du choc. Leur ami est bouleversé. Juste avant l'accident, le conducteur était poursuivi par les forces de l'ordre. Selon Lionel Ricaud, secrétaire départemental d'Alliance en Haute-Garonne, à six heures du matin, des policiers ont été attirés par un véhicule qui roulait à vive allure. Il a brûlé un feu. Les policiers décident de le contrôler. L'homme refuse d'obtempérer. Il accélère et percute les piétons. L'automobiliste, âgé de 32 ans, n'était pas connu des services de police. Selon les forces de l'ordre, il était en état d'ébriété. Les victimes avaient l'habitude de se retrouver dans le quartier. L'un d'entre eux était chauffeur VTC. L'accident a fait neuf blessés : le conducteur et ses passagers ainsi que les quatre piétons. Deux d'entre eux, pères de famille, sont dans un état critique. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République. TF1 | Reportage P. Mislanghe, M. Larradet.