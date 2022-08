Refus d'obtempérer : un mort et un blessé grave à Vénissieux

Ce sont des marques de pneus qui sont les seules traces du drame. Peu après minuit, deux policiers ont ouvert le feu sur le parking d’un supermarché. Un homme est mort. Un autre est dans un état désespéré. Quelques minutes après la tragédie, un vidéaste amateur filme les premiers secours et les renforts sur place. La scène s’est déroulée très rapidement. Des policiers repèrent une voiture. Elle est signalée volée. Et les passagers refusent de se faire contrôler. Les deux équipages entourent les suspects et placent une herse pour éviter toute fuite. C’est alors que le conducteur fait une brusque marche arrière et renverse un fonctionnaire. Ce dernier et un collègue tirent alors à plusieurs reprises. Pour l’avocat du policier blessé, il n’y avait pas d’autres choix. Les deux passagers du véhicule sont défavorablement connus des services de police. Selon les syndicats, certains délinquants ne craignent désormais plus de s’en prendre physiquement aux forces de l’ordre. TF1 | Reportage H. Dreyfus, A. Basar