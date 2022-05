Régine, disparition de la reine de la nuit

Derrière le boa et la légende se cache une femme à la conquête de la gloire. Plus qu'une artiste, une comédienne ou une chanteuse, Mademoiselle Régine a eu pour profession vedette. Régine voit le jour la nuit du 25 décembre 1929. Déjà, son destin se dessine. À 16 ans, elle débute dans le métier en prenant la succession de son père dans un bistrot de Belleville. En 1951 à la tête de "Whisky à Gogo", elle rédige la première page de sa vie de "Reine de la nuit". L'esprit club naît sous son autorité. Dix ans plus tard, son prénom devient une enseigne. Le premier des 22 établissements Régine's ouvre aux jet-setteurs. La boule à facettes l'emmène bientôt sous les projecteurs. Escortée par son ami Gainsbourg, qui en 1965, sort de sa poche "Les Petits Papiers". Le succès est très populaire. Les plus grands paroliers la courtisent pour être dans ces petits papiers. Et c'est tout le showbiz que Régine continue d'abreuver et de chouchouter. Son répertoire est une bible, ses soirées sacrées.