Régionales : aux urnes citoyens !

Ils sont bénévoles et se sont installé symboliquement Place de la République ce samedi matin. Mais ce n'est pas facile d'intéresser les jeunes à la politique. Régionale, départementale, ce scrutin-là ne leur parle pas. Dimanche dernier, chez les moins de 35 ans, deux personnes sur dix seulement sont allé aux urnes. Alors, ils ont mis en place des urnes où il faut déposer quelques mots pour expliquer pourquoi on n'a pas voté. Le début peut être d'une prise de conscience citoyenne. Les jeunes sont engagés, ont des convictions et des idées. Il y en juste beaucoup qui ont décidé de se mettre à côté de ce système politique parce qu'ils n'y croient plus. Selon le mouvement citoyen "Tous élus", pour y croire de nouveau, il faut aller encore plus loin. Cette semaine, pour inciter au vote, le gouvernement a mis en ligne un clip sur les réseaux sociaux. Il faut 15 minutes pour faire une partie de jeux vidéo, laver sa voiture ou tondre sa pelouse. Il faut aussi 15 minutes seulement pour aller voter.