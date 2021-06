Régionales en PACA : le duel Muselier/Mariani a-t-il mobilisé les électeurs ?

Pour avoir une réponse concernant le duel Muselier/Mariani en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il faudra attendre 20 heures ce dimanche. Mais ce match aussi serré entre les deux hommes a-t-il convaincu les électeurs de se déplacer un peu plus cette semaine ? "Non, pour l'instant, pas vraiment", affirme notre journaliste Bastien Augier. Il y a un tout petit peu plus de monde que la semaine dernière ce dimanche aux urnes, mais ça reste très calme. Le taux de participation pour la mi-journée dans la région PACA est de 16,5%. C'est bien moins que lors des élections de 2015. Dans un bureau de vote en plein cœur de Marseille, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient voter pour le moment. En même temps, ce n'est pas étonnant selon le président des bureaux de vote. Ici, les Marseillais viennent voter soit tôt le matin, soit en fin d'après-midi quand ils reviennent de la plage. Les bureaux ferment à 20 heures, il reste donc du temps aux électeurs pour venir remplir les deux urnes des régionales et départementales.