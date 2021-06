Régionales et départementales : les électeurs sont-ils au rendez-vous ?

Pour ce second tour des élections régionales, on ne peut pas vraiment parler de sursaut chez les électeurs. Les nombreux appels à la citoyenneté cette semaine n'ont pour l'instant rien changé. Un couple était en vacances lors de la première élection. Pas question pour eux de rater ce deuxième. Une situation possible pourtant pour plusieurs Français. Désintérêt de la politique ou crainte du Covid, certains abstentionnistes ont quelques propositions à faire, notamment des élections en plein air ou par Internet. Il y a également des électeurs en week-end que l'on retrouve sur les bords de la Manche à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). A Strasbourg, sous une chaleur étouffante, on voit plus de monde dans les parcs que dans les bureaux de vote. La région Grand Est est celle dont le taux d'abstention a été le plus élevé la semaine dernière. Nombreux sont les jeunes à bouder l'isoloir. Une abstention que l'on ne pourra imputer à la désorganisation du scrutin. A Marseille, après les couacs de la semaine dernière, tous les bureaux ont ouvert quasi à l'heure, avec des primes doublées pour les présidents de bureau de vote et les assesseurs.