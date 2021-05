Régionales : LR et LaREM s'allient en Paca

La négociation était en cours depuis plusieurs semaines. Ce matin, c'est le Premier ministre qui l'annonce dans le Journal du Dimanche. En Paca, la secrétaire d'Etat Sophie Cluzel s'efface au profit de Renaud Muselier. Une alliance aussitôt saluée par le président sortant de la région et par l'exécutif. L'objectif est clair pour les deux camps : faire barrage au candidat du Rassemblement National Thierry Mariani. Mais pour l'état-major de la droite, c'est avant tout une trahison. Christian Jacob, le patron des Républicains, retire ce dimanche matin l'investiture du parti à Renaud Muselier. Pour la majorité, en difficulté dans les élections locales, l'accord offre la possibilité de remporter au moins une région. Mais à un an de l'élection présidentielle, il permet surtout à Emmanuel Macron d'apparaître comme un recours pour les électeurs et les cadres de la droite. Les Républicains sont aujourd'hui un parti plus que jamais écartelé entre le centre et une droite plus dure. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est avec Debout la France et Nicolas Dupont-Aignan qu'une alliance a été conclue.