Régions : leurs astuces pour attirer les touristes

C'est l'un des secteurs les plus durement touchés par les conséquences économiques de la crise sanitaire. Compte tenu de l'absence de clientèle étrangère, le tourisme français accuse une perte de 30 à 40 milliards d'euros cet été. Alors, certaines régions redoublent d'inventivité et investissent massivement dans des stratégies publicitaires pour tenter d'attirer le plus de touristes français possibles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.